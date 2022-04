O remiza si un egal in Liga 3

Acesta a fost bilantul echipelor covasnene in etapa de Play-Off respectiv Play-Out din Liga 3, Sepsi OSK 2 fiind invinsa pe propriul teren, in timp ce ACS KSE Targu Secuiesc a remizat in deplasare.In etapa a doua din Play-Off, Sepsi OSK 2 nu a reusit sa-si foloseasca avantajul terenul propriu si a pierdut cu rezultatul de 2-1 in partida cu Cetate Olimpic Rasnov. Scorul partidei a fost stabilit inca din prima repriza, golul echipei ... citeste toata stirea