O singura victorie a oaspetilor in Liga 4

In etapa a 6-a din Liga 4 Covasna, echipele gazda s-au impus in sase din cele sapte partide programate, doar AFC Cernat reusind sa se impuna in deplasare la AS Progresul Sita Buzaului.Privind rezultatele din etapa cu numarul sase, trebuie remarcata prima infrangere a campioanei din sezonul trecut, CSO Baraolt, pe terenul echipei AS Prima Bradut, care astfel a trecut pe prima pozitie a clasamentului. De asemenea, o alta surpriza este victoria celor de la FC Catalina, primul succes stagional ... citeste toata stirea