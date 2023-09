Din cele cinci echipe de juniori ale clubului Sepsi OSK, care au disputat partide in acest weekend, singurul succes a fost obtinut in Liga Elitelor U14.Evoluand in deplasare, la LPS Iasi, in cadrul Ligii Elitelor U14, Sepsi OSK a obtinut o frumoasa victorie cu rezultatul de 4-1. Cele patru goluri au fost reusite de Bruma si Codreanu, ambii cu cate o dubla. In clasamentul Seriei 1, Sepsi OSK ocupa pozitia a patra cu doua victorii si o infrangere.In Liga Elitelor U15 si U16, Sepsi OSK s-a ... citeste toata stirea