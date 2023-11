In partidele din competitiile de juniori la care participa Sepsi OSK, disputate weekendul trecut, doar la categoria de varsta U14 au reusit o victorie alb-rosii, in rest consemnandu-se o remiza si doua infrangeri.Liga Elitelor U14 a programat in etapa a 11-a partida Sepsi OSK-ACS Juniorul Suceava, victoria revenind covasnenilor cu rezultatul de 6-3. Golurile au fost reusite de: Bruma si Rotaru - cate o dubla, respectiv Andrei si Demeter. Cu acest succes, Sepsi OSK ocupa pozitia a cincea in ... citeste toata stirea