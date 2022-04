O victorie pentru echipele covasnene in Liga 3

In etapa a 4-a din Play-Off-ul respectiv Play-Out-ul Ligii 3, Sepsi OSK 2 a pierdut pe propriul teren, in timp ce ACS KSE Targu Secuiesc a profitat de statutul de gazda.Pentru Sepsi OSK 2 nu a fost o intalnire deloc usoara pentru ca, la Sfantu Gheorghe, elevii lui Alexandru Andrasi au intalnit liderul seriei, FC Odorheiu Secuiesc. Soarta partidei a fost decisa inca din prima repriza, cu un gol venit in minutul 40, iar harghitenii conduc in continuare autoritar in clasament. Echipa folosita de ... citeste toata stirea