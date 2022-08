O victorie si doua infrangeri la juniori

In competitiile de juniori care s-au disputat in weekend, Sepsi OSK s-a impus la categoria de varsta U17, dar a pierdut atat la U16, cat si la Tineret.Dintre echipele de juniori care au disputat partide in acest weekend, performera a fost echipa de U17 a clubului Sepsi OSK, cea care a invins in Liga Elitelor, Seria Vest, pe UTA Arad, cu rezultatul de 5-2. Golurile care au adus acest succes au fost reusite de Ghimbovschi, Bartha, Clinciu si Fadei - dubla. In urmatoarea etapa, Sepsi OSK U17 va ... citeste toata stirea