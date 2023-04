La trei categorii de varsta, U16, U17 si Tineret, au evoluat weekendul trecut juniorii de la Sepsi OSK, singura victorie fiind obtinuta la U17.In Liga Elitelor U16, Play-Out, Seria 1, Sepsi OSK a suferit prima infrangere, dupa o partida spectaculoasa, cu multe goluri, fiind invinsa in deplasare, la ACS Petrolul 52 Ploiesti cu rezultatul de 6-4 (4-3). Golurile au fost marcate de Butyka, Mihoreanu, Batzula si Radovan. In ciuda insuccesului, Sepsi OSK conduce in clasamentul seriei la o distanta ... citeste toata stirea