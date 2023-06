Aflata in cantonamentul din Austria, Sepsi OSK a disputat deja doua partide amicale, una pierduta in fata celor de la Ferencvarosi TC si una in care a dispus de FC Polissya Zhytomir.Primul adversar pentru Sepsi OSK a fost campioana Ungariei, Ferencvarosi TC, o partida in care elevii lui Liviu Ciobotariu au fost invinsi la limita, rezultat 1-0. Unicul gol al partidei a venit cu zece minute inainte de final, echipa utilizata fiind: Niczuly, Ispas, Tamas, Ninaj, Otelita, Paun, Rodriguez, Varga, ... citeste toata stirea