In etapa a 3-a din Superliga, Sepsi OSK s-a impus cu rezultatul de 2-0 pe Stadionul "Arcul de Triumf", in partida cu Dinamo Bucuresti, dupa un joc pragmatic care a adus in contul covasnenilor toate cele trei puncte.Asa cum spunea si Liviu Ciobotariu in conferinta de presa dinaintea partidei, Dinamo s-a aratat o echipa bine asezata pe teren, dornica de a obtine primele puncte in acest sezon. Astfel, prima ocazie a apartinut dinamovistilor dar Bani nu a nimerit cadrul portii. In replica Varga a ... citeste toata stirea