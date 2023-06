In cadrul conferintei de presa in care a fost prezentat noul antrenor al echipei Sepsi OSK, Liviu Ciubotariu, patronul clubului, Dioszegi Laszlo, a vorbit si despre obiectivul noului sezon. In ultima perioada, au avut loc si cateva schimbari in lot."Obiectivul nostru este sa intram in play-off si dupa aceea putem sa vorbim despre obiective indraznete. Nu suntem noi genul care sa trasam din start niste obiective dupa care sa alergam si apoi sa lasam capul jos ca nu am reusit, ci obiectivul ... citeste toata stirea