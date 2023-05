Un eveniment cu traditie a avut loc marti, 9 mai a.c., de Ziua Nationala a Oinei, in localitatea Intorsura Buzaului, si anume "Oina din batrani in Esara Buzaielor". Copii si adulti laolalta au luat parte la jocuri demonstrative si concursuri de aruncare a mingii de oina la distanta, precum si de bataia cu bastonul a mingii de oina.Concursul s-a desfasurat pe categorii de varsta: elevi din clasele a V-a si a VI-a, elevi din clasele a VII-a si a VIII-a, elevi de liceu si adulti.Activitatile ... citeste toata stirea