Optimism in privinta promovarii

Duminica, cu incepere de la ora 18:00, Prima Bradut va incerca sa obtina un rezultat bun la Iernut, in prima partida din barajul pentru promovarea in Liga 3."Prima Bradut este in liga a patra din 1988. Impreuna cu Hadnagy Bela, presedintele clubului, si cu vicepresedintele Lorincz Botond, lucram de ani buni pentru a putea juca in Liga a 3-a in viitorul apropiat. Anul trecut a fost o dezamagire ca nu am reusit sa castigam barajul, desi au fost asigurate infrastructura si suportul financiar. ... citește toată știrea