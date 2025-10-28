Editeaza

Orban-Barra Gabor cauta sprijin pentru a reprezenta tara la Campionatul Mondial de Bike Trial din Arabia Saudita

Marti, 28 Octombrie 2025, ora 06:50
Orban-Barra Gabor, unul dintre cei mai apreciati sportivi din tara la disciplina de bike trial, are nevoie din nou de sprijinul comunitatii pentru a participa la Campionatul Mondial de Bike Trial din Riyadh, Arabia Saudita, programat la inceputul lunii noiembrie. Dupa doua decenii dedicate acestui sport, campionul este nevoit sa-si finanteze singur deplasarea si cazarea, in lipsa ajutorului din partea Federatiei Romane de Ciclism.

"Din pacate, anul acesta Federatia nu ne ajuta cu nimic, nici ...citește toată știrea

