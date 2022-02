Partide de foc pentru Haromszeki Agyusok

Infiintata anul trecut, echipa de hochei Haromszeki Agyusok, care reprezinta sub denumirea oficiala de ACSHC Fenestela 68 judetul Covasna in Campionatul National, va avea doua partide de foc in acest weekend cu SC Miercurea Ciuc.Haromszeki Agyusok, avand in vedere ca este o echipa noua, a facut pana in prezent o figura frumoasa in campionat, sub denumirea oficiala de ACSHC Fenestela 68 pana la dobandirea noului CIS, si ocupa un merituos loc patru. Desfasurarea competitiei a fost afectata sub ... citeste toata stirea