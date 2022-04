Partide dificile pentru echipele covasnene in Liga 3

Vineri, 22 aprilie, sunt programate a se disputa partidele din Play-Off, respectiv Play-Out in Liga 3, Seria 5 din care fac parte Sepsi OSK 2 si ACS KSE Targu Secuiesc.In Play-Off, la Sfantu Gheorghe, Sepsi OSK 2 o va intalni pe lidera clasamentului, FC Odorheiu Secuiesc, echipa care pana in prezent s-a impus in toate cele trei partide disputate. Harghitenii, alaturi de FC Pucioasa, conduc detasat in Play-Off-ul seriei, Sepsi OSK fiind inca in cautarea primului succes din ... citeste toata stirea