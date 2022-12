Partide grele in compania liderului

Asa poate fi caracterizata seria celor trei partide disputate de Haromszeki Agyusok in cadrul Campionatului National de hochei, toate pierdute de echipa din Targu Secuiesc in fata liderului ACSH Gheorgheni.Dupa ce seria fusese deschisa cu o victorie pentru Haromszeki Agyusok chiar la Gheorgheni, au urmat alte trei partide in care liderul la zi al competitiei si-a impus valoarea. Au fost doua dispute la Targu Secuiesc, castigate de ACSH Gheorgheni cu 4-3 (1-1, 1-2, 2-0) si ... citeste toata stirea