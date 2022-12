Partide la foc automat pentru Haromszeki Agyusok

Din data de 26 noiembrie pana in 7 decembrie, echipa de hochei din Targu Secuiesc, Haromszeki Agyusok, a disputat sase partide in cadrul Campionatului National, reusind un frumos succes cu mult mai titrata Corona Brasov.Prima serie de duble partide a avut loc la Targu Secuiesc, iar adversara trupei lui Pelle Torstensson a fost Sportul Studentesc. Au rezultat doua victorii la scor, 20-0 (9-0, 5-0, 6-0) si 13-3 (7-0, 3-1, 3-2), rezultate normale avand in vedere diferenta de valoare dintre cele ... citeste toata stirea