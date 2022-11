Pas gresit pentru CSO Baraolt, Prima Bradut se desprinde in clasament

In Liga 4 Covasna s-au disputat partidele din etapa a 12-a, una in care CSO Baraolt a reusit doar o remiza, Staruinta Zagon fiind performera rundei cu 11 goluri marcate.Campioana editiei trecute, CSO Baraolt, nu s-a putut impune, in deplasare, la ACS Arcus, unde a obtinut doar o remiza, decisa inca din prima parte a jocului, cand s-au marcat cele doua goluri. In schimb, AS Prima Bradut a trecut lejer, marcand opt goluri in poarta celor de la AFC Cernat. Cea mai mare diferenta de scor a ... citeste toata stirea