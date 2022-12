Patru goluri pentru trei puncte la Arad

In etapa a 19-a din Superliga, Sepsi OSK s-a impus cu rezultatul de 4-1, in deplasare la Arad, intr-o partida pe care a dominat-o, cele trei puncte venind absolut meritat in contul trupei pregatite de Cristiano Bergodi.Pe un teren foarte greu, gazdele au avut prima ocazie, dar Batha nu l-a putut invinge pe Niczuly cu o lovitura de cap, dupa un corner. Cu trecerea timpului, Sepsi OSK a preluat initiativa; Matei, si apoi Paun impreuna cu acelasi Matei, au fost aproape de deschiderea scorului. ... citeste toata stirea