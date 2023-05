S-a incheiat sezonul 2022-2023 al Superligii, iar pentru Sepsi OSK ultima reprezentatie a fost pe masura, un succes in Banie, pentru jocul prestat patru jucatori fiind nominalizati in echipa ideala a etapei.Fara presiunea rezultatului, Sepsi OSK s-a deplasat la Craiova pentru o despartire frumoasa de un sezon reusit, incununat de calificarea in Play-Off-ul Superligii, respectiv castigarea Cupei Romaniei. Si i-a reusit, o victorie cu 1-0, prin golul marcat de Marius Stefanescu, in al cincilea ... citeste toata stirea