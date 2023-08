Dupa ce runda trecuta toate cele patru echipe de juniori ale clubului Sepsi OSK au evoluat in deplasare, in acest weekend ele vor avea statutul de gazde.Sambata vor intra pe teren juniorii mici, categoriile de varsta U15 si U16. Atat in cadrul Ligii Elitelor U15, cat si la U16, Sepsi OSK o va intalni pe CSA Steaua Bucuresti. Sepsi OSK U15 si Sepsi OSK U16 au debutat foarte bine, ambele avand cate doua victorii, din tot atatea partide ... citeste toata stirea