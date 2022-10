Patru partide, patru victorii pentru juniorii de la Sepsi OSK

Weekendul trecut a fost unul perfect pentru echipele de juniori ale clubului Sepsi OSK, care s-au impus in toate cele patru partide disputate.La debutul in Liga Elitelor U15, Seria 2, Sepsi OSK a castigat in deplasare, rezultat 5-1, pe terenul echipei AFC Odorheiu Secuiesc. Golurile victoriei au fost reusite de Fodor (dubla), Mihoreanu, Spinu si Batzula. In urmatoarea etapa, Sepsi OSK va evolua tot in deplasare la CS Viitorul Gheorgheni.In Liga Elitelor U16, Seria 1, Sepsi OSK a invins, pe ... citeste toata stirea