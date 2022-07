Pe urmele CFR-ului

Stadionul Francisc Neuman din Arad va ramane, cu siguranta, un loc aparte in inimile suporterilor Sepsi OSK, pentru ca imbraca culorile alb si rosu, dar mai ales pentru ca acolo s-a nascut victoria din Supercupa Romaniei.In 2011, cand a inceput sezonul la capatul caruia CFR Cluj avea sa obtina al treilea titlu de campioana, Sepsi OSK abia prindea contur. Poate ca putini si-ar fi imaginat ceea ce a urmat. Asa a fost si in cazul clujenilor, care au inceput ascensiunea in 2002, din Liga 3, iar ... citeste toata stirea