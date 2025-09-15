Editeaza

Performante remarcabile pentru Clubul Sportiv Show Time la Ju Jitsu Balkan Open Championships 2025

Sursa: Covasnamedia.ro
Luni, 15 Septembrie 2025, ora 16:46
11 citiri
Intre 11 si 14 septembrie 2025, la Olympic Indoor Stadium Paianias din Atena (Grecia), s-a desfasurat JU JITSU BALKAN OPEN CHAMPIONSHIPS 2025 - JJIF Ranking Event, competitie internationala de prestigiu organizata de Hellenic Ju Jitsu Federation (HJJF). Evenimentul a reunit sportivi din 19 tari, la categoriile U10, U12, U14, U16, U18, U21, adulti si masters, cu probe de Fighting, Jiu Jitsu (Gi & NoGi), Duo si Show.

Clubul Show Time a fost reprezentat cu succes de trei sportivi, care au facut ...citește toată știrea

