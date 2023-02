Plangere penala pe numele ministrului Sportului, Eduard Novak, pentru abuz in serviciu, facuta de federatia de hochei

Federatia Romana de Hochei pe Gheata a facut o plangere penala pentru abuz in serviciu la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, pe numele ministrului Sportului, Eduard Novak, si al unor functionari din minister, invocand prejudicii aduse FRHG in urma unor decizii precum organizarea unei Adunari Generale Extraordinare."Am depus o plangere penala la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie pentru abuz in serviciu, in legatura cu aceasta convocare a Adunarii ... citeste toata stirea