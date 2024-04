Podium de bronz la Campionatul European de Ju-Jitsu pentru sportivii din cadrul Clubului Show Time

In perioada 4-7 aprilie la Pitesti, Romania a gazduit cel mai mare Campionat European de Ju-Jitsu (U16, U18 & U21) pentru tineret. Sub auspiciile Federatie Romana de Arte Martiale (F.R.A.M.), prin Departamentul Ju-Jitsu, in parteneriat cu Primaria Pitesti si Consiliul Local Pitesti, cu sprijinul Agentiei Nationale pentru Sport si sub autoritatea Uniunii Europene de Ju-Jitsu (JJEU), acest prestigios eveniment gazduit de Pitesti Arena, a beneficiat de prezenta a peste 1.400 de persoane membre a ... citește toată știrea