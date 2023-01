Pregatiri pentru reluarea sezonului la handbal feminin

In aceste zile, patru sportive legitimate la Centrul National de Excelenta din Sfantu Gheorghe au fost convocate la lotul national de tineret, restul echipei reluand pregatirile in vederea returului Diviziei A, care va incepe pe 21 ianuarie.Evolutiile bune din cadrul competitiei interne, Divizia A, in care este angrenata echipa Centrului National de Excelenta Sfantu Gheorghe, au dus la convocarea a nu mai putin de patru sportive in lotul national de tineret. Astfel, Ana Maria Cristea, Lavinia ... citeste toata stirea