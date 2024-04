Prima Bradut, a 17-a victorie consecutiva

In etapa a 18-a din Liga 4 Covasna, patru victorii au revenit gazdelor, trei de partea oaspetilor, Prima Bradut fiind in continuare pe prima pozitie cu procentaj maxim al victoriilor.Nu au fost diferente mari de scor in aceasta runda, cea mai concludenta victorie fiind obtinuta de AS Covasna care a marcat de patru ori, fara a primi gol, in fata ultimei clasate, Ciucas Intorsura Buzaului. Prima Bradut si CSO Baraolt s-au impus in deplasare, Staruinta Zagon pe propriul teren, cele trei echipe ... citește toată știrea