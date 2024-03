Prima Bradut a terminat turul fara infrangere

Prima Bradut, campioana en-titre, a reusit o victorie importanta in deplasare la CSO Baraolt la reluarea campionatului Ligii 4 Covasna.In etapa a 15-a, ultima a turului, derby-ul a fost desigur, partida dintre primele doua clasate, Prima Bradut reusind un succes important in deplasare la CSO Baraolt. Oaspetii au deschis scorul, iar gazdele au egalat in prelungirile primei reprize. In partea secunda Prima Bradut a trecut a in avantaj, si si-a marit diferenta in minutele de prelungire. Pana in ... citește toată știrea