Prima Bradut continua sa aiba procentaj maxim

In etapa a 19-a din Liga 4 Covasna s-au disputat sase partide, trei revenind gazdelor, tot atatea oaspetilor, prin succesul din aceasta runda Prima Bradut continuand sa conduca in clasament cu procentaj maxim al victoriilor.Desi partida Prima Bradut-AS Covasna a fost practic derby-ul acestei etape, liderul la zi s-a impus fara emotii, singura reusita a vizitatorilor venind la scorul de 4-0. Progresul Sita Buzaului si Staruinta Zagon au castigat in deplasare si continua sa completeze careul de ... citește toată știrea