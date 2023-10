In etapa a 8-a, contand pentru Liga 4 Covasna, campioana en-titre Prima Bradut s-a impus in deplasare la AS Perko Sanzieni, si astfel a egalat-o la puncte, in fruntea ierarhiei, pe CSO Baraolt.In derby-ul rundei, Prima Bradut a revenit, dupa ce a fost condusa, si s-a impus in deplasare la AS Perko Sanzieni, care, astfel, a suferit prima infrangere stagionala. Cum CSO Baraolt a stat, Prima Bradut a egalat-o la puncte in varful ierarhiei competitiei, cele doua echipe fiind departajate de ... citeste toata stirea