Prima Bradut o va intalni pe CS Iernut in barajul pentru promovarea in Liga 3

Duminica, 16 iunie, cu incepere de la ora 18:00, Prima Bradut, campioana judetului Covasna, va evolua in deplasare, la CS Iernut, in prima mansa a barajului pentru promovarea in Liga 3.Ca si in sezonul precedent, Prima Bradut a castigat titlul de campioana in Liga 4 Covasna. Si nu a facut-o oricum, ci fara infrangere in cele 28 de partide disputate, bilantul fiind unul de invidiat, 27 de victorii si o remiza, chiar in ultima etapa, in derby-ul cu CSO Baraolt care a ocupat pozitia secunda. ... citește toată știrea