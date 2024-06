Prima Bradut ramane in Liga 4

Avand de refacut un ecart de patru goluri, Prima Bradut, campioana judetului Covasna, a remizat in partida retur cu CS Iernut, astfel ca a ratat o noua sansa de a accede in Liga 3.Dupa ce in mansa tur a barajului pentru promovarea in Liga 3, Prima Bradut, campioana judetului Covasna, a fost invinsa cu 4-0 de campioana judetului Mures, CS Iernut, returul se anuta infernal. Prima repriza a fost alba, niciuna dintre echipe nereusind sa inscrie. In partea secunda, Prima Bradut, prin reusita lui ... citește toată știrea