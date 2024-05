Prima Bradut ramane neinvinsa in Liga 4

In etapa a 23-a din Liga 4 Covasna, Prima Bradut a trecut de AS Perko Sanzieni si ramane in continuare singura echipa cu procentaj maxim cand mai sunt de disputat sapte etape din acest sezon.A fost o etapa cu victorii categorice, performera rundei fiind AS Progresul SIta Buzaului care a marcat de noua ori in poarta celor de la ASFC Moacsa. Cea mai echilibrata partida s-a dovedit cea dintre Prima Bradut si AS Perko Sanzieni, liderul clasamentului impunandu-se cu 2-0 dupa doua reprize simetrice ... citește toată știrea