In etapa a 6-a din Liga 4 Covasna, ACS Arcus a fost performera rundei cu cele 11 goluri inscrise, in timp ce cu un nou succes AS Perko Sanzieni a urcat pe pozitia a treia a clasamentului.Campioana en-titre, Prima Bradut a castigat derby-ul etapei, in deplasare la detinatoarea Cupei Romaniei Covasna, Staruinta Zagon si se mentine pe pozitia secunda, dar avand un joc mai putin disputat decat liderul CSO Baraolt. Dupa remiza din etapa a 3-a, AS Perko Sanzieni a obtinut a treia victorie ... citeste toata stirea