Prima Bradut se distanteaza in fruntea clasamentului

In etapa a 20-a din Liga 4 Covasna, AS Covasna a trecut de CSO Baraolt in derby-ul rundei, astfel ca Prima Bradut s-a distantat la 12 puncte in fruntea clasamentului.Derby-ul rundei a fost cel dintre AS Covasna si CSO Baraolt, gazdele impunandu-se cu rezultatul de 4-2, dupa o partida in care s-au aflat mereu la conducere.Liderul, Prima Bradut, a castigat fara emotii la Moacsa, si ramane in continuare singura echipa cu procentaj maxim din competitie.Performera etapei a fost ACS Arcus, care ... citește toată știrea