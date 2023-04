In etapa a 4-a din Play-Out-ul Ligii 3, Seria 5, Sepsi OSK 2 a fost invinsa in deplasare la CS Paulesti, in timp ce KSE Targu Secuiesc a obtinut doar o remiza pe propriul teren cu Olimpic Zarnesti.Cu trei victorii, din tot atatea posibile, Sepsi OSK 2 a evoluat in deplasare la CS Paulesti, acolo unde a suferit prima infrangere din faza de Play-Out a competitiei. Cirstean a deschis scorul, dar pana la pauza gazdele au intors rezultatul, iar apoi s-au distantat la doua goluri. Gyulai a mai ... citeste toata stirea