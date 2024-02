Prima infrangere stagionala pentru Sepsi-SIC

In partida restanta din etapa a 7-a, contand pentru Liga Nationala de Baschet Feminin, Spesi-SIC a fost invinsa cu rezultatul de 94-84, in deplasare la CSM CSU Constanta.Desi fetele pregatite de Zoran Mikes au inceput bine, si si-au adjudecat primul sfert, in continuare, echipa de la malul marii a controlat jocul, si s-a impus in celelalte trei sferturi, obtinand victoria. La final CSM CSU Constanta s-a impus cu rezultatul de 94-84 (21-29, 24-17, 30-28, 19-10). Pentru Sepsi-SIC ... citește toată știrea