Astazi, cu incepere de la ora 15:00, Sepsi OSK o va intalni pe Corvinul Hunedoara, in deplasare, o partida care deschide runda a doua din faza grupelor contand pentru Cupa Romaniei.Dupa ce in prima etapa a Cupei Romaniei, faza grupelor, Sepsi OSK a remizat, in deplasare, la FC Hermannstadt, de aceasta data se va deplasa pe terenul echipei Corvinul Hunedoara, una dintre fruntasele Ligii 2. Cum, in conformitate cu regulamentul competitiei, in aceasta faza fiecare echipa disputa trei partide, ... citeste toata stirea