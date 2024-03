Prima partida pe teren propriu in Play-Off

Astazi, cu incepere de la ora 20:30, pe Sepsi Arena, Sepsi OSK va disputa prima partida din cadrul fazei de Play-Off pe teren propriu, in compania echipei CFR Cluj.Sepsi OSK a inceput Play-Off-ul cu o infrangere, e drept, chiar pe terenul liderului FCSB. Istoria partidei s-a scris in prima parte a meciului, atunci cand s-au marcat toate golurile. Chiar daca alb-rosii au avut absente in lot, jocul prestat da sperante pentru urmatoarele etape. Acum, la Sfantu Gheorghe, vine CFR Cluj, iar ... citește toată știrea