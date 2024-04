Dramatic, cu un gol venit in al cincilea minut de prelungiri, Sepsi OSK s-a impus pe terenul celor de la Rapid Bucuresti, si astfel a obtinut prima victorie in Play-Off.Partida a inceput echilibrat, dar in primul sfert de ora Rapid a avut doua bune ocazii de gol prin Krasniqi si Rrahmani, Niczuly intervenind de fiecare data. Dupa inca o ocazie a lui Krasniqi, a venit si oportunitatea lui Dumitrescu, acesta, insa, s-a incurcat cu Safranko si a reluat pe langa poarta. Pana la pauza Rrahmani a ... citește toată știrea