Clubul Sportiv "Show Time" a obtinut sambata, 7 octombrie a.c., la Cheile Gradistei - Fundata, primul titlu de Campion National la Ju-Jitsu Brazilian (BJJ), proba No Gi, prin sportivul Vlad Cocris. Totodata, si alti covasneni, membri ai clubului, au urcat pe podium.La Cheile Gradistei, Fundata, a avut loc, in perioada 6-7 octombrie, Campionatul National de BJJ pentru Seniori si Master, probele Gi (cu Kimono) si No Gi (fara Kimono). De asemenea, s-a desfasurat si Open BJJ, competitie pentru ... citeste toata stirea