Proiectul Hercules revine! La ce activitati sportive pot participa copiii

Vacanta de saptamana viitoare a copiilor vine cu noi provocari pentru cei care vor sa faca miscare. In mai multe zone din judet sunt organizate activitati sportive, in cadrul programului "Hercules", ajuns la a III-a editie.Cei care doresc sa se inscrie la activitati trebuie sa intre pe site-ul www.proiectulhercules.ro, iar persoana de contact pentru activitatile desfasurate in judetul Covasna este Buceleanu Brigitta, inspector sport DSJ Covasna, numar de telefon: 0740 566 814.In judetul ... citeste toata stirea