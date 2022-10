Punctul cu var a decis castigatoarea

In etapa a 15-a, ultima a turului sezonului regulat, Sepsi OSK a pierdut, pe Sepsi Arena, partida cu FCSB, rezultat 0-1, alb-rosiii irosind un penalty in prima repriza, iar bucurestenii concretizand de la punctul cu var, pentru a pleca cu trei puncte de la Sfantu Gheorghe.Inca din primul minut, Sepsi OSK a avut o prima ocazie prin Stefanescu, dar balonul sutat de acesta la coltul lung nu a nimerit spatiul portii. In replica, a venit sutul lui Cordea, din marginea careului mare, fara probleme, ... citeste toata stirea