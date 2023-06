In perioada 22-24 septembrie 2023, centrul orasului Sfantu Gheorghe va deveni din nou principalul loc de intalnire al iubitorilor sportului. Aici vor avea loc programele in aer liber ale celei de-a 16-a editii a Zilelor Sportive, desfasurarea evenimentului implicand si alte locatii din oras.Scopul Zilelor Sportive ramane acelasi in fiecare an: sa promoveze sportul, miscarea, modul de viata sanatos, sa puna orasul in miscare. Un alt obiectiv al evenimentului este sa creeze un cadru ideal prin ... citeste toata stirea