Calificata pentru barajul de promovare in Liga 3, AS Prima Bradut a pierdut in prima mansa, in deplasare, la Industria Galda de Jos, cu rezultatul de 3-0, sansele unei promovari fiind reduse.Campioana judetului Alba a inceput in forta partida si a deschis scorul inca din minutul 8. AS Prima Bradut a incercat sa replice, dar portarul gazdelor a respins sutul lui Szanto. Pana la pauza, tot Industria Galda de Jos a marcat ... citeste toata stirea