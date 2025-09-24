Editeaza

Raliul Brasovului ajunge in premiera si la Targu Secuiesc

Sursa: Covasnamedia.ro
Miercuri, 24 Septembrie 2025, ora 06:52
8 citiri
Editia cu numarul 54 a TESS Rally Brasov & Targu Secuiesc aduce, pentru prima data, emotia si adrenalina raliurilor chiar in judetul Covasna, intre 17 si 19 octombrie. Municipiul Targu Secuiesc va fi gazda uneia dintre cele mai spectaculoase etape ale Campionatului National de Raliuri al Romaniei.

"Cele doua orase-gazda vor contura identitatea unei editii speciale, un raliu ce va purta echipajele Campionatului National de Raliuri de-a lungul a doua municipii importante si nu mai putin de 130 ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com
Top stiri Sfantu-Gheorghe
Tompa Krisztian a cucerit cel mai important titlu al carierei
Medalii pentru sportivii de la ACS Show Time la WORLD CHAMPIONSHIPS - U16-U18-U21
Peste 100 de metri cubi de lemn confiscati de politisti in mai putin de 2 saptamani
Politia covasneana: Actiuni intense de control pe strazi si saptamana aceasta
Barbat prins la furat de lemne
Reci: Barbat beat, ranit dupa ce a cazut de pe bicicleta in sant
Cele mai citite stiri
Sepsi OSK, a patra victorie consecutiva in Liga 2
Inceputul de meci a gasit echipa gazda atacand in valuri, dar fara sa creeze pericol la poarta ...
Sepsi-SIC a infiintat o sectie de triatlon; Deak Zsombor va reprezenta clubul
Clubul Sepsi-SIC din Sfantu Gheorghe a anuntat oficial infiintarea unei sectii de triatlon, care se ...
Opt caini eutanasiati la Campul Frumos: respectarea legii sau cruzime?
Opt caini din adapostul de la Campul Frumos au fost eutanasiati miercuri, 17 septembrie. Vestea a ...
ActualitateBusinessSportLife Show