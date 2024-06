Recorduri personale pentru micii atleti de la CSM Sfantu Gheorghe

La Bucuresti, in perioada 31 mai-2 iunie, a avut loc Campionatul National de Atletism, rezervat categoriilor de varsta U13 si U14, la care CSM Sfantu Gheorghe a participat cu doi reprezentanti.Cristian Rares Baris a luat startul la categoria de varsta U14 (copii nascuti in 2011), iar Hollo Vivien la categoria de varsta U13 (copii nascuti in 2012). Acestia au concurat alaturi de peste 200 de mici atleti din toata tara, atat Cristian Rares Baris, cat si Hollo Vivien stabilind ... citește toată știrea