Sepsi OSK a debutat in editia 2023-2024 a Superligii in deplasare, la Rapid Bucuresti, unde a obtinut o remiza alba, scor 0-0, in conditiile in care a avut un gol anulat prin decizia VAR.Asa cum era de asteptat, in fata unui stadion plin, Sepsi OSK a inceput curajos jocul, si chiar putea deschide scorul inca din minutul 10. Sapunaru a trimis neglijent un balon catre propriul portar, dar Moldovan a salvat miraculos din fata lui Safranko. Urmatoarea ocazie a apartinut tot elevilor lui Liviu ... citeste toata stirea