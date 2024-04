Remiza cu patru goluri

In etapa a 6-a din Play-Off-ul Superligii, Sepsi OSK a remizat pe propriul teren cu FCSB, rezultat 2-2, astfel ca alb-rosii raman pe pozitia a sasea, ultima din clasamentul zonei superioare a competitiei.Partida a debutat cu o mare ocazie pentru oaspeti, Oct.Popescu a patruns in careu, l-a driblat pe Niczuly, dar Ciobotariu a respins in corner. In replica a venit sutul lui Alimi, din afara careului mare, balonul insa a ocolit poarta lui Tarnovanu. Peste cateva minute, din nou FCSB a fost ... citește toată știrea